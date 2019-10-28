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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler 29 Ekim’i Şahinbey’de kutladı Haberi

Öğrenciler 29 Ekim’i Şahinbey’de kutladı Haberi

Programa katılanlar

Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

-Fotoğraf çektirilmesi
-Detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı münasebetiyle Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı düzenledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Şahinbey Belediyesi, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile birlikte Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi.
Düzenlenen etkinliğe Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Etkinlikte Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini anlatan şiirler okuyup etkinlikler düzenlediler. Program sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi Müdürü Adil Demirkıran’a bayrak hediye ederek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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