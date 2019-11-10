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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Öğrenciler '10 Kasım' videosu hazırladı - AĞRI Haberi

Öğrenciler '10 Kasım' videosu hazırladı - AĞRI Haberi

Öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladı - AĞRI - Öğrencilerin saat koreografisi - Sirenlerin çalması - Kentin farklı noktalarında vatandaşların saygı duruşu Ağrı 'da öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladıAĞRI (AA) - Ağrı 'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı nedeniyle öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan "10 Kasım" videosu, sosyal medyada ilgi gördü.Tutak ilçesindeki Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi öğretmen ile öğrencileri tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla video çalışması yapıldı.İlçe merkezi ile köylerin yanı sıra farklı adresleri 2 ay boyunca gezen öğretmenler, asker, polis, köylü ve çobanların sahne aldığı video hazırladı.Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Videoda, öğrencilerce oluşturulan saatin 09.05'i göstermesiyle sirenlerin çalması ve her yerde insanların Atatürk'e saygı duruşunda bulunması yer alıyor.

Sosyal Medya Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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