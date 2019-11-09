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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciler, ‘10 Kasım Benim En Büyük Yasım’ şarkısını işaret diliyle seslendirdi

Öğrenciler, ‘10 Kasım Benim En Büyük Yasım’ şarkısını işaret diliyle seslendirdi

“10 KASIM BENİM EN BÜYÜK YASIM” ŞARKISININ İŞARET DİLİ İLE SESLENDİRİLİŞİ

İşaret Dili Farkındalık Öğrenciler 

-CEREN AY, EMİR ÖZAYDIN, İBRAHİM ZENGİN VE HAYRUNİSA İSMLİ ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla “10 Kasım Benim En Büyük Yasım” şarkısını işaret dili ile seslendirdiler. Eğitmen Pelin Solak, İşaret Dili Kursu'na devam eden öğrencilerle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftasında “10 Kasım Benim En Büyük Yasım” şarkısını işaret dili ile seslendirerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.
Solak,” Öğrencilerimizin 20 günlük bir süreçte azim ve gayretli çalışmaları sonucu, “10 Kasım Benim En Büyük Yasım” şarkısını işaret dili ile seslendirmesini tamamladık. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz şarkıyı işaret diliyle 10 Kasım Atatürk´ü Anma Günü programında izleyenlerin beğenisine sunacaklar. Çalışmalarımızda büyük özveri gösteren öğrencilerimi tebrik ediyorum” dedi.

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