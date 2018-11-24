Öğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - ŞANLIURFA
- Öğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - Öğrencinin yardım isteyen engelli öğrencinin ayakkabı bağcıklarını bağlaması - Okul müdürünün gelmesi - Okul müdürünün öğrenciyi çağırması ve alnından öpmesiÖğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - Viranşehir ilçesinde engelli bir öğrencinin ayakkabısının bağcıklarının bir öğrenci tarafından bağlanması güvenlik kamerasına yansıdıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde engelli bir öğrencinin ayakkabısının bağcıklarının bir öğrenci tarafından bağlanması güvenlik kamerasına yansıdı.Şehit Ahmet Günak Ortaokulu'nda engelli bir kız öğrenci, okul bahçesindeki bir öğrenciden ayakkabı bağcıklarının bağlaması için yardım istedi.Eğilerek engelli arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağlayan öğrencinin davranışı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.Güvenlik kamerasından durumu görüp bahçeye gelen okul müdürü Bekir Keskinbıçak, öğrencinin arkadaşına yardım etmesini izledi.Keskinbıçak, yardım sonrası uzaklaşan duyarlı öğrenciyi yanına çağırarak davranışından dolayı tebrik ederek alnından öptü.Öğrencinin anlamlı davranışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.