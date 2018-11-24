Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - ŞANLIURFA

Öğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - ŞANLIURFA

- Öğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - Öğrencinin yardım isteyen engelli öğrencinin ayakkabı bağcıklarını bağlaması - Okul müdürünün gelmesi - Okul müdürünün öğrenciyi çağırması ve alnından öpmesiÖğrenciden engelli arkadaşına duygulandıran hareket - Viranşehir ilçesinde engelli bir öğrencinin ayakkabısının bağcıklarının bir öğrenci tarafından bağlanması güvenlik kamerasına yansıdıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde engelli bir öğrencinin ayakkabısının bağcıklarının bir öğrenci tarafından bağlanması güvenlik kamerasına yansıdı.Şehit Ahmet Günak Ortaokulu'nda engelli bir kız öğrenci, okul bahçesindeki bir öğrenciden ayakkabı bağcıklarının bağlaması için yardım istedi.Eğilerek engelli arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağlayan öğrencinin davranışı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.Güvenlik kamerasından durumu görüp bahçeye gelen okul müdürü Bekir Keskinbıçak, öğrencinin arkadaşına yardım etmesini izledi.Keskinbıçak, yardım sonrası uzaklaşan duyarlı öğrenciyi yanına çağırarak davranışından dolayı tebrik ederek alnından öptü.Öğrencinin anlamlı davranışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağlama Güvenlik Kamerası Okul Müdürü Okul Bahçesi Engelli Öğrenci 

İlgili Foto Galeriler
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı