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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğrenciden duygulandıran hareket kamerada

Öğrenciden duygulandıran hareket kamerada

engelli kız öğrencinin arkadaşından yardım istemesi

Bağlama Engelli Kız Güvenlik Kamerası Öğretmen Okul Müdürü 

-öğrencinin arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağlaması
-okul müdürünün gelmesi
-öğrencinin ayakkabı bağcığını bağlamasını beklemesi
-öğrenciye sarılıp alnından öpmesi

( ŞANLIURFA ) - Engelli arkadaşının ayakkabı bağcığını bağlayan öğrenci duygulandırdı- Okul müdürü öğrenciyi yanına çağırıp alnından öptü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde engelli arkadaşının çözülen ayakkabı bağcıklarını bağlayan öğrenci, öğretmeni tarafından alnında öpüldü. O duygusal anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Şehit Ahmet Günak Ortaokulunda yaşandı. Engelli bir kız öğrencinin ayakkabı bağcıkları çözülünce bahçedeki bir arkadaşından yardım istedi. İsmi öğrenilemeyen öğrenci, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlamaya başladı.
Olayı güvenlik kamerasından gören Okul Müdürü Bekir Keskinbıçak, bahçeye giderek öğrencinin arkasında durarak ayakkabı bağcıklarını bağlamasını bekledi. Öğrenci arkadaşının ayakkabı bağcıklarını bağladıktan sonra gidecekken okul müdürü öğrenciyi yanına çağırdı. Öğrenciye sarılan okul müdürü, alnından öptü. Engelli öğrenciyi de yanına çağırıp sarılan okul müdürü, davranışından dolayı öğrenciyi tebrik etti. O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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