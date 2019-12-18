Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencibüste kitap okudular

Öğrencibüste kitap okudular

-öğrencilerin otobüste kitap okuması detay görüntüler

Makam Odası Kütüphane Hatıra Fotoğrafı Farkındalık Öğrenciler 

--savcı sayan açıklama
--öğrenciler açıklama
--detay görüntüler
--Milli Eğitim Müdürü Tekin röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Belediyesince, belediye tarafından öğrenciler için hizmete sunulan Öğrencibüslerde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün il genelinde başlatmış olduğu ‘Canlan Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor’ projesi kapsamında düzenlenen Öğrencibüste Kitap Okuma etkinliğinde Belediye Başkanı Savcı Sayan direksiyona geçerken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’de öğrencilerle birlikte kitap okudu. Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu projeyi desteklediklerini ve belediye olarak öğrencilere yönelik projeleri arttıracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın şoförlük yaptığı Öğrencibüste İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte kitap okuyan öğrenciler, hem etkinlikten hem de belediyenin kendilerine sunduğu hizmetten memnun olduklarını dile getirdiler. Etkinlik sonrasında öğrencileri, makam odasında misafir eden Başkan Sayan, burada öğrencilerle birlikte bir süre kitap okuduktan sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mili Eğitim Müdürü Mehmet Faruk tekin ise yaptığı açıklamada, Ağrı genelinde üç ayı aşkın bir süredir ‘Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor’ projesini başlattıklarını ve bu proje ile hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de Ağrı’yı ağaçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

‘Öğrencilerimiz, şehir içerisinde oluşturduğumuz kitap kumbaralarına kitap bırakacaklar’ Tekin, kent genelinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla başlattıkları farklı projelerin de olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Bu projemiz bununla sınırlı kalmadı. Bizim ‘Kitap Kumbaram’ projemiz ile beraber evlerinde okudukları kitapları, öğrencilerimiz bu kumbaralara bırakacaklar. Biz bu kumbaralar da elde ettiğimiz kitaplarla köy okullarına kütüphaneler kuracağız. Orada da kitapların okunmasını sağlayacağız. Yine devamı niteliğinde bizim 5 tane okunan kitap sonucunda, bir tane fidan dikeceğiz, Şu ana kadar üç ayda okuduğumuz kitap sayısı 340 bini buldu ve şu anda diktiğimiz fidan sayısı da 60 bini geçti. Bu da bizim için çok sevindirici. Bu sadece bir başlangıç İnşallah yaza kadar bu sayı daha da artıracağız. Nisan ayından itibaren fidanlarımız da dikerek hem çevreye katkıda bulunmuş olacağız hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız.” (RD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı