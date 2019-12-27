Öğrenci yurtlarının gönüllü berberleri - ÇORUM İzle
- Berberlerin yurt binasına gelişi - Berberlerin tıraş için hazırlık yapması - Tıraş esnasından görüntüler - Berber Hamdi Kupen'in açıklaması - DetayÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Çorum 'da "Gönül Dostları" adıyla bir araya gelen 10 berber, belli aralıklarla ziyaret ettiği yurtlarda öğrencileri ücretsiz tıraş edip, imaj için ayırdıkları bütçeyi eğitimde kullanmalarına katkı sağlıyor.Yaklaşık 2 yıl önce haberdar oldukları bir sosyal sorumluluk projesinden etkilenip, kendi projelerini hayata geçirmeyi planlayan 10 meslektaş, kent merkezine uzak bölgelerde yatılı eğitim gören öğrencileri ücretsiz tıraş etmeye karar verdi.Haftanın 6 günü çalışan berberler, tatil günlerinde de yerleşim bölgesine uzak öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencileri tıraş etmeye başladı. İki yılda yüzlerce öğrenciyi ücretsiz tıraş eden gönüllü berberler, son olarak FETÖ'ye ait bir özel okul iken el konularak devlet okuluna dönüştürülen Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.Öğrencilerle önce kahvaltı yapan berberler, ardından onları istedikleri saç modeline göre tıraş etti.Berberlerden Hamdi Kupen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir imkanlarından uzak kalan öğrencilerin tıraş olmakta da güçlük çektiğini fark ettiklerini söyledi.
Bu nedenle özellikle uzak öğrenci yurtlarına öncelik verdiklerini belirten Kupen, "Kendi aramızda 'gönül dostları' adını verdiğimiz bir birliktelik kurduk. Hepimiz berberiz. İmkanı ve zamanı kısıtlı olan öğrencileri tıraş etmek için zaman zaman köy okullarına ya da öğrenci yurtlarına gidiyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden, tamamen gönüllülük esasıyla gidip öğrencileri tıraş ediyoruz." dedi. İlk organizasyonda bir çok ilden berberi Çorum 'da bir araya getirdiklerini belirten Kupen, "Çevre illerin yanı sıra İstanbul'dan bile meslektaşlarımız Çorum 'a geldi. Bir çok ilden berberler bir araya gelip burada Kuran kursu öğrencilerini tıraş ettik. Artık belli aralıklarla yurtlarımızı ziyaret edip öğrencileri tıraş ediyoruz." diye konuştu. "Senede 1 gün dahi olsa başka biri için yaşamak çok güzel bir duygu. Herkese yılda en az 1 gün başka biri için yaşamayı tavsiye ediyorum." diyen Kupen, şunları kaydetti:"Biz bu organizasyonun içinde yer almaktan son derece mutluyuz çünkü bir insanı mutlu etmek çok güzel bir şey. Öğrencileri tıraş ederek onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Bu uygulamayı Allah sağlık verdiği müddetçe devam ettirmeyi planlıyoruz."Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel ise sosyal sorumluluk projesinden tıraş olurken haberdar olup gönüllü berberleri okula davet ettiğini belirterek, Kupen ve arkadaşlarına teşekkür etti.
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