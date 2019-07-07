Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Öğrenci yurdu trafosunda yangın - İSTANBUL

Öğrenci yurdu trafosunda yangın - İSTANBUL

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Yanan trafodan detaylarÖğrenci yurdunda trafo yangını - Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nun trafosunda çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nun trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Alarm sesleriyle uyanan öğrenciler, trafodaki yangını odalarının balkonundan izledi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı