Öğrenci yurdu bahçesinde yılan paniği İzle

-Yılanın sepete konulması

-Diğer yılanın aranması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da öğrenci yurdunun bahçesinde görülen 2 yılan paniğe neden oldu. Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Kız öğrenci Yurdunun bahçesinde güvenlik görevlileri 2 yılan gördü. Yaşanan panik üzerine görevliler ve yurtta kalan öğrenciler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bahçede çiçek, ağaç ve bitkilerin içerisinde yılan aradı. Ekipler yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılanı yakaladı. Yılanı yakalayarak sepete koyan ekipler diğer yılanı ise bulamadı. Öğrenciler yılanın birinin yakalanmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Yakalanan yılan ekipler tarafından doğaya salındı.

