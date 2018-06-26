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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenci yurdu bahçesinde yılan paniği

Öğrenci yurdu bahçesinde yılan paniği

Yılanın aranması ve bulunması

Uzunlu Bild Akalan Efes Öğrenciler 

-Yılanın sepete konulması
-Diğer yılanın aranması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da öğrenci yurdunun bahçesinde görülen 2 yılan paniğe neden oldu. Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Kız öğrenci Yurdunun bahçesinde güvenlik görevlileri 2 yılan gördü. Yaşanan panik üzerine görevliler ve yurtta kalan öğrenciler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bahçede çiçek, ağaç ve bitkilerin içerisinde yılan aradı. Ekipler yaklaşık 1 metre uzunluğundaki boz yılanı yakaladı. Yılanı yakalayarak sepete koyan ekipler diğer yılanı ise bulamadı. Öğrenciler yılanın birinin yakalanmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Yakalanan yılan ekipler tarafından doğaya salındı.
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