Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Öğrenci taşıma güvenliği' toplantısı - SİİRT

'Öğrenci taşıma güvenliği' toplantısı - SİİRT

"Öğrenci taşıma güvenliği" toplantısı - SİİRT - Sürücülere bilgiler verilmesi - Sunum yapılması Siirt 'te "öğrenci taşıma güvenliği" toplantısıSİİRT (AA) - Siirt 'te, öğrenci taşıma güvenliği toplantısı yapıldı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda İl Trafik Şube Müdürü Evren Taşdemir başkanlığında yapılan toplantıda, taşımalı sistemde çalışan sürücülere ve rehber personele servis araçları yönetmeliği anlatıldı.Trafik Şube Müdürlüğü Başpolisi Bilal Çırak, kural hatası ve eksiklikler hakkında sürücüleri bilgilendiren Çırak, sürücülerin trafik kurallarına mutlak surette uymalarını istedi.

Polis Trafik Kuralları Toplantı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı