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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması İzle

Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması İzle

Servislere yönelik denetimden detay

Polis Güzergah Emniyet Kemeri Öğrenciler Kemer Uygulaması 

-Öğrencilere yönelik kemer uygulaması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerini denetledi. Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün Trafik ekipleri de görev başındaydı. Öğrenci servislerinin güzergahlarında denetimlerini arttıran trafik polisleri servislerde öğrenciler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Servis firmalarının evraklarını kontrol eden ekipler, öğrencileri de emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı. Sabah saatlerinde başlayan denetimler iki saat sürdü. Trafik Şube müdürlüğü ekipleri servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam ettirileceğini belirttiler.
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