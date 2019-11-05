Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı - HATAY

- Öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması - Kaza yeri - Takla atan öğrenci servisinin vinç yardımıyla kaldırılması Hatay 'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştıHATAY(AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.Antakya - Samandağ çevre yolu eski hastane kavşağında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 S 0763 plakalı öğrenci servisi ile 31 ADA 51 plakalı otomobil çarpıştı.Çapmanın etkisiyle içinde öğrencilerin bulunmadığı servis takla attı. Kazada, ölen veya yaralanan olmadı.
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