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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı

-kaza yeri detay,Öğrencilere müdahale edilmesi, araçlardan detay, ambulanstan detay

( SİVAS )- Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı. SİVAS

Trafik Kazası Öğrenci Servisi 


- Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2’si öğrenci 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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