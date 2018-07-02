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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servisi şoförü 17 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Öğrenci servisi şoförü 17 kilo uyuşturucuyla yakalandı

- ŞAHSIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Polis Uyuşturucu Akalan Uttu Polis Ekipleri 

-- TAŞIDIĞI UYUŞTURUCU MADDE
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. H.G.’nin, 2 kadınla evli olduğu ve ikisine birden para yetiremediği için uyuşturucu işine girdiğini söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM Otoyolu’nda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İstanbul’a seyir halinde olan H.G.’nin kullandığı otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 17 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü, H.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. H.G.’nin emniyetteki ifadesinde, “Diyarbakır’da öğrenci servis şoförlüğü yapıyordum ve 2 kadınla evliydim. İkisi için de ayrı ev tuttum ama bir süre sonra iki evin giderlerinden dolayı borç batağına girdim. Ağabeyimin işleri de kötü gidince ikimiz de battık. Bu yüzden uyuşturucu kuryeliğine başladım” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.
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