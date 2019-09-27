Öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı (2) - HAKKARİ

: - Öğrenci servisi şarampole devrildi - 2 ölü, 5 yaralı - Acil servisin önünde bekleyen vatandaşlarHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
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