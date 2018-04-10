Öğrenci servisi şarampole devrildi: 18 yaralı

-Yaralıların sedye ile içeri alınması

-Hastane önü

-Detay



( VAN - HD) VAN



- Van’ın Çatak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Çatak-Pervari karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servis aracı, freninin tutmaması sonucu hakimiyeti kaybedilerek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve 3 kadın ile 14 çocuk yaralandı. Yaralı öğrenciler ve vatandaşlar, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bazı yaralılar ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (MSA-Y)

