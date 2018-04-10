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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 18 yaralı

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 18 yaralı

Ambulansların gelişi

İlk Müdahale Öğrenci Servisi Öğrenciler Servis Aracı 

-Yaralıların sedye ile içeri alınması
-Hastane önü
-Detay

( VAN - HD) VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Çatak-Pervari karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servis aracı, freninin tutmaması sonucu hakimiyeti kaybedilerek şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve 3 kadın ile 14 çocuk yaralandı. Yaralı öğrenciler ve vatandaşlar, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bazı yaralılar ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (MSA-Y)
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