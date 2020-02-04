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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 15 yaralı

olay yerinden görüntü

Hastane Öğrenciler Kar Yağışı 

-hastaneden görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Aşağı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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