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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 8’i öğrenci 9 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 8’i öğrenci 9 yaralı

-Kaza yeri detay

Hastane Öğrenci Servisi Öğrenciler 

--Hastane detay
--Vali ziyaret

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8’i öğrenci 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan hastanelere giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti.
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