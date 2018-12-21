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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detay

Hastane Servis Aracı Kadın Sürücü Aydınlatma Direği 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Servisten detay
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si öğrenci 3 kişi yaralandı. Kazada servis minibüsü aydınlatma direğini devirerek bir evin bahçesine girdi. Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 55 BAU 80 plakalı otomobil ile 55 C 0337 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki öğrenci ile otomobil sürücüsü hafif yaralanarak 112 Acil ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrenci servis aracı kazanın etkisiyle önce aydınlatma direğini devirdi sonra da bir evin bahçesine girdi. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
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