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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servisi ile midibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Öğrenci servisi ile midibüs kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

112 acil servis ekipleri ambulans

Trafik Kazası 112 Acil Servis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Öğrenci Servisi 

-Kazalı servis aracı ile midibüs
-Detaylar

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale’de öğrenci servisi ile şehir içi yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen 2 otomobilde kazaya karıştı. Oluşan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale Millet Bulvarındaki Rektörlük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde ilerleyen Mesut Alsaç idaresindeki 71 BF 415 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile yan yoldan çıkan Musa Yalçın idaresindeki 71 S 0232 plakalı öğrenci servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Arkadan gelen Aynur Öztürk İdaresindeki otomobil ile Mesut Öztürk idaresindeki 71 BS 208 plakalı otomobil kazaya karışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yolculardan şoför Musa Yalçın ile yolculardan ise Mustafa Varışlı ve Tamer Keleş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bulvar yolunda araç yoğunluğu oluştu. Trafik polisleri araçları kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Daha sonra kazalı araçlar yoldan kaldırılınca trafik normal haline döndü. (HA-
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