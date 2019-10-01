Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada İzle

-olay yerinden ve araçlardan detaylar



( ERZURUM )-3 kişinin yaralandığı kazada öğrencilerin herhangi bir zarar görmediği öğrenildi ERZURUM



- Erzurum’un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay dün Oltu Çevre yolu kavşağında meydana geldi. Kazada Şenkaya istikametinden gelen Abdulkadir Ç. yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon Erzurum istikametinden gelen İlhami A. yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Aşırı süratli olduğu belirtilen kamyon refüjdeki çelik telleri ağaçları ve elektrik direğini devirerek durabildi. Kazada öğrenci servisi sürücüsü İlhami A. (39) ve minibüsün içerisinde bulunan Perihan Gözütok (40,)Neriman Gözütok (19) ağır şekilde yaralandı. Yararlılar 112 acil ambulans ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Minibüs şoförü İlhami A. Erzurum’a sevk edilirken diğer yaralılar ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Büyükbaş hayvan yüklü olan kamyonun kaza sonrası mazot deposu delinince depodaki mazot asfalta yayıldı. Oltu Belediyesi temizlik işçileri asfaltı temizleyerek kırılan parçaları kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

