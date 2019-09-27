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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı

olay yerinden görüntü

İş Makinesi Kalaba Alabalık Öğrenci Servisi 

-kazaya karışan araçtan görüntü
-kalabalıktan görüntü
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunda meydana gelen kazada öğrenci servisi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesine çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.
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