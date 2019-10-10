Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2) - SİVAS

Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2) - SİVAS

- Valinin hastanede yaralı öğrencileri ziyareti SİVAS (AA) - Sivas ’ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.Metehan Özdemir yönetimindeki 58 S 106 plakalı öğrenci servis minibüsü, Huzur Mahallesi 37. Sokak'ta Mehmet Topçu'nun kullandığı 34 BTJ 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Savrulan minibüs, yol kenarındaki beton direğe çarptı.Kazada yaralanan sürücü Topçu ile minibüsteki 9 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Ticari Araç Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı