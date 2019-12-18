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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - SAMSUN

Öğrenci servisi devrilmesi - Güvenlik kamerası görüntüleri - SAMSUN



: - Güvenlik kamerası - Öğrenci servisinin devrilmeden önceki son görüntüleri SAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu bir öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı. Samsun 'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Çarşamba'dan Samsun yönüne giden 55 LS 221 plakalı otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi.Kazada 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba ve Samsun 'daki hastenelere sevk edildi.Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan öğrencilerden Batuhan Yılmaz kurtarılamadı.

Kamera Öğrenci Servisi Öğrenciler Aydınlatma Direği 

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