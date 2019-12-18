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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrenci servisi devrildi - SAMSUN

Öğrenci servisi devrildi - SAMSUN

- Öğrenci servisi devrilmesi - Kaza yeri - Devrilen servisin vatandaşlar ve kepçe yardımıyla düzeltilmesi - Yaralı öğrencilerin ambulansla hastanelere sevk edilmesi Samsun 'da öğrenci servisi devrildi - Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisi önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
İlk bilgilere göre, Samsun 'dan Çarşamba yönüne giden 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, önce 55 LS 221 plakalı otomobile ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.Kazada, çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulanslar sevk edildi.

Hastane Bild Öğrenci Servisi Öğrenciler Aydınlatma Direği 

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