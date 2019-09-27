Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı Haberi



- Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MSA-Y)

