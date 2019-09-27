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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı Haberi

Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı Haberi

Yaralıların hastaneye getirilmesi

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

Hastane Öğrenci Servisi Öğrenciler 


- Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. (MSA-Y)
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