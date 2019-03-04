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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servisi devrildi: 5 öğrenci yaralandı İzle

Öğrenci servisi devrildi: 5 öğrenci yaralandı İzle

Devrilen minibüs,

Hastane Devlet Hastanesi Öğrenci Servisi Öğrenciler 

-Hastaneden detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de öğrenci servisinin kayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 öğrenci hafif yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kıraçtepe ile Boncukgöze köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar köyünden öğrencileri okula götürmek için alan Abdulvahap Ağar idaresindeki 12 KM 0178 plakalı minibüs, yağışında etkisi ile yoldan çıkarak devrildi.Kayarak yan duran minibüste bulunan 5 öğrenci hafif şekilde yaralanarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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