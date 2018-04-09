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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı - ADANA

Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı - ADANA

- Ekiplerin olay yeri incelemesi - Olay yerine gelen ambulanslar - Servis sürücüsünün olayı anlatması - Hastanenin acil servisinin önüADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 midibüs, Kozan - Feke karayolunun Derinesik mevkisinde devrildi.Kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.

Acil Servis Muşlu Hastane Olay Yeri İnceleme Öğrenciler 

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