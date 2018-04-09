Öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı - ADANA

- Ekiplerin olay yeri incelemesi - Olay yerine gelen ambulanslar - Servis sürücüsünün olayı anlatması - Hastanenin acil servisinin önüADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 midibüs, Kozan - Feke karayolunun Derinesik mevkisinde devrildi.Kazada, midibüste bulunan 15 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.İlk ve orta okul öğrencilerinin Durmuşlu Mahallesi'nden ilçe merkezindeki okullara gittiği öğrenildi.