Öğrenci servisi devrildi: 1 yaralı - EDİRNE

- Öğrenci servisinden detaylar - Yaralılardan detaylar Edirne 'de öğrenci servisi devrildi: 1 yaralıEDİRNE (AA) - Edirne 'de kar yağışı nedeniyle kayan öğrenci servisi devrildi.Alınan bilgiye göre, Ali Avcı'nın kullandığı 22 AB 748 plakalı öğrenci servisi, İskenderköy köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 öğrenci, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.Servisteki 15 öğrenci, servis görevlisi, sürücü ve ekiplerin yardımıyla başka bir servisle okullarına götürüldü.