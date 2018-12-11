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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenci servisi çöken yola saplandı - TEKİRDAĞ İzle

Öğrenci servisi çöken yola saplandı - TEKİRDAĞ İzle

- Olay yerinden detaylarÖğrenci servisi çöken yola saplandı - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde yağış nedeniyle çöken yola saplanan öğrenci servisi çekici yardımıyla kurtarıldı - Öğrenciler okullarına başka bir araçla gönderildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle çöken yola saplanan öğrenci servisi, çekici yardımıyla kurtarıldı.Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Alaattin Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi.Sabah öğrencileri okula götüren 59 J 2230 plakalı servis aracı, çöken yola saplandı.Olay yerine polis ve çekici araç sevk edildi. Öğrenci servisi, saplandığı yerden çekici yardımıyla çıkarıldı.Bu arada servisteki öğrenciler okullarına başka bir araçla gönderildi.

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