Öğrenci Pilot Merve Altun'un cenazesi memleketi Afyon'da toprağa verildi

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-Merve Altun'un fotoğrafı



( AFYON KARAHİSAR)- Öğrenci pilot Merve Altun'un babasının acı feryadı: "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" AFYON KARAHİSAR



- Denizli'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci pilot Merve Altun'un cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek köyünde toprağa verildi.

Burada düzenlenen törende kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağın eğitim için havalanmasının ardından yaklaşık 50 dakika sonra Merkezefendi ilçesi Başkarcı Bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Altun'un cenazesi baba ocağına getirildi.

Aydın'da düzenlenen törenin ardından dün gece Konya Akşehir Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Bu sabah itibari ile Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Merve Altun'un naaşı ilk olarak baba ocağı olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yakasinek Köyü meydanına getirildi.

Burada yakınları ve arkadaşlarından alınan helallik sonra öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Bu sırada kızının acısına dayanamayan baba Sefer Altun, çevredekilere "Ben sizi düğününe çağıracaktım, siz cenazesine geldiniz" dedi.

Öte yandan kılınan cenaze namazı sonrası Altun'un naaşı Yakasinek Köyü aile kabristanına defnedildi.

