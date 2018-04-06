Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi - ADANA

Öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi - ADANA

- Binadan detay - Öğrencilerin eşyalarını alarak çıkması - Binanın mühürlenmesi - Detaylar Adana 'da öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi - Adana ’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendiADANA (AA) - Adana ’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü” iddiasıyla 3 temsilciliği ve genel merkez binası mühürlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’yla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğu ve yurt olarak kullanıldığı belirledi.Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride, yurtların öğrenci evi gibi görünmesi için maddeler sıralandığı tespit edildi. Bildiride, öğrencilerin yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapmaması, servislerinden bir iki sokak ileride inilmesi, her ev için kira kontratı yapılması gibi sözde tedbirlerin yer aldığı anlaşıldı.Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi. - Operasyon  Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı.  Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Şüphelilerin bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları belirlenmişti.

Kayıt Dışı Suç Örgütü Öğrenci Evi Zabıta Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı