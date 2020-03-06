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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Öğrenci apartında korkutan yangın

Öğrenci apartında korkutan yangın

-Yangın esnasında Isparta Belediyesi İtfaiye ekibinin çalışmaları

( ISPARTA )- Mutfak aspiratöründeki arıza az daha binayı yakıyordu ISPARTA

İtfaiye Aracı Sparta Öğrenciler 


- Isparta merkez Turan Mahallesinde Hastane cadde üzerinde bulunan öğrencilerin kaldığı Apartta yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangın gece 00.45 sıralarında Apartın 3. katında bulunan mutfak kısmında aspiratörde meydana gelen gelen arızadan çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 dakika içerisinde olay yerine geldi. Yangın sırasında çevredekiler kısa süreliği panik yaşadılar. 2 itfaiye aracının merdivenle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının diğer oda ve yanda bulunan ev ile dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Yangın sonrasında apartın mutfağı kullanılamaz hale gelirken apartta maddi hasar oluştu.
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