Oğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi - MUĞLA Haberi
- Sünnet çocuğunun ailesiyle meydanda zeybek oynaması - Güreşler Genel/Detay - Cazgır Emin Ger'in açıklaması - Güreşler Genel/Detay - Mustafa Kocabıyık'ın açıklamasıOğlunun sünneti için yağlı güreş düzenledi - Muğla 'nın Milas ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününde yapılan yağlı güreşlerde 350 pehlivan sabaha kadar mücadele etti - Başpehlivanların da katıldığı etkinlikte yarım ton zeytinyağı kullanıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde bir aile, oğullarının sünnet düğününde 350 pehlivanın katılımıyla yağlı güreş düzenlendi. Çomakdağ Mahallesi'nde yaşayan Kocabıyık ailesi, 6 yaşındaki oğulları Mustafa Yasin Kocabıyık'ın sünnet düğününde geleneksel yağlı güreş organize etti.Mahallenin meydanında gerçekleştirilen düğün, sünnet olan Kocabıyık'ın zeybek oynamasıyla başladı. Katılımcıların da yöresel kıyafet giydiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu.Düğünün ardından minik, teşvik, tozayak, deste, küçük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yağlı güreş yarışlarına geçildi. Aralarında başpehlivanların da bulunduğu 350 pehlivan, dereceye girebilmek için mücadele etti. Akşam geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar süren güreşlerde baş kategorisinde Ali Yanatma birinci, Şaban Yılmaz ikinci, Recep Kara ise üçüncü oldu.Organizasyonu düzenleyen Mustafa Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun sünnetini geleneklere bağlı kalarak gerçekleştirmek ve ata sporu güreşi yaşatmak istediğini söyledi.
Mahallelerinde 500 yıl öncesinin geleneklerini hala yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kocabıyık, "Düğün güreşleri de bizim adetlerimizdendir. Maliyeti 150 bin lirayı bulan güreşimize 350 pehlivan katıldı. Güreşlerimiz saat 23.00 civarında başladı ve 09.30'da sona erdi. 500 kilogram zeytinyağı tükendi. Oğlumun düğününde de yağlı güreş düzenlemek istiyorum." diye konuştu. Cazgırlardan Emin Ger de yağlı güreşler gibi düğün güreşlerinin de önemli olduğunu anlattı.
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