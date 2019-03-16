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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunun şehadet haberini torununun mevlidinde aldı Haberi

Oğlunun şehadet haberini torununun mevlidinde aldı Haberi

şehit evinden görüntüler

Şehadet Şehit Çatışma 

-Babanın açıklaması
-Mahalle muhtarının açıklaması
-şehidin fotoğrafı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın şehadet haberini 40 günlük torununun mevlidinde alan baba Kadir Çakır, sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada şehit olan 4 yıllık Uzman Çavuş Yaşar Çakır’ın şehadet haberi ailesinin ikamet ettiği Yenidoğan Mahallesi Destan Sokak'taki baba evine 112 Acil Servisi ekipleriyle birlikte gelen askeri erkan tarafından acı haber verildi.
Sevinç ve hüznü aynı anda yaşayan baba Kadir Çakır, oğluyla bir ay önce telefonla görüştüğünü, operasyonlar nedeniyle çok sık görüşemediğini söyledi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, şehidin yarın veya Pazartesi günü Kütahya merkezde toprağa verileceğini ifade etti.

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