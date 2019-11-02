'Oğlunun ismi FETÖ bağlantılarında geçiyor' dediler, yaşlı tadının 116 bin liralık ziynet eşyasını dolandırdılar Haberi

-kuyumcuda parayı bozdurması

-yolda araca binmesi

-kadının yaşadığı evden görüntü

-muhtarla röp



( ANTALYA ) "Oğlunun ismi FETÖ bağlantılarında geçiyor" dediler, yaşlı tadının 116 bin liralık ziynet eşyasını dolandırdılar- 5 günde 118 güvenlik kamerasını inceleyen Jandarma Antalya'dan Adana'ya kadar iz sürdü- Yaşlı kadını FETÖ operasyonu yalanıyla dolandıran 2 kişi Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı- Kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılar kılık değiştirerek kaçtıklarını itiraf etti ANTALYA



- Antalya’da kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli oğlunun isminin FETÖ bağlantılarında geçtiği yalanıyla yaşlı kadını 116 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandırdı. Kadından aldıkları ziynet eşyalarını kuyumcuya bozdurarak Adana’ya kaçan iki şüpheli, jandarmanın 5 günde incelediği 118 güvenlik kamerasıyla tespit edildi.Adana'ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler jandarma ekiplerinin şehirlerarası operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcılar takipten çıkmak için sürekli araç ve kılık değiştirdiklerini itiraf etti. Edinilen bilgiye göre Antalya’nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesinde ikamet eden Zeynep T. isimli 64 yaşındaki yaşlı kadını telefonla arayan ve kolluk görevlisi olarak tanıtan şahıs, oğlunun isminin FETÖ bağlantılarında geçtiğini, eve gelip arama yapacaklarını, evde değerli eşya olup olmadığını sordu. Hem Zeynep T.'nin yakınlarının ismini hem de mahalledeki komşuların ismine varıncaya kadar söyleyip yaşlı kadının güvenini kazanan dolandırıcı gönderecekleri kişiye evdeki ziynet eşyalarını vermesini söylediler. Aynı sıralarda evde bulunan Zeynep T.'nin kardeşi Ömer T.'yi de arayan dolandırıcılar savcılıkta ifade vermesi gerektiğini söyleyerek ağabeyi Serik'e çağırıp evden uzaklaştırdılar. Eve gelen dolandırıcılık çetesinin bir üyesi Zeynep T.'den bir adet 2 metre uzunluğunda altın zincir, bir adet altın kolye, 3 adet altın bilezik, bir adet pırlanta bileklik ve bir adet alyans olmak üzere toplam 116 bin TL maddi değeri olan altınları alıp ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kadın durumu yakınlarına bildirdi. Yakınların ihbarı üzerine harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalan şüpheli şahıslara yönelik 5 gün boyunca 118 güvenlik kamerası incelendi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Şube Jandarma ekipleri tarafından çeşitli teknik takip ve inceleme metodları kullanıldı. Altınları alıp evden ayrılan şüphelinin yol güzergahı boyunca sürekli araç değiştirerek, Aksu ilçesi, Kepez ilçesi ve Muratpaşa ilçelerinde hareket ettiği, Antalya Merkezde bulunan kuyumcularda dolandırdığı altınlardan bir kısmını bozdurduğu, elde ettiği nakit parayı Şarampol PTT Şubesine giderek U.Ö. isimli şahsa havale yoluyla gönderdiği tespit edildi. Şüpheli şahısın PTT giriş zamanı ve yaptığı işlemi tespit eden jandarma, dolandırıcının S.Ö. olduğunu belirledi. Adana’da operasyon düzenlendi Otogardan ticari taksi ile Mersin'e kaçtığı belirlenen S.Ö.’nün U.Ö. ile Adana'da bulunduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan ekipler şüphelileri Adana’da saklandıkları yerde yapılan operasyon sonucunda yakaladı. Olayı itiraf ettiler Serik İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheliler olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ederek, takipten kurtulmak amacıyla sürekli araba değiştirdiklerini, zaman zaman ise şapka, gözlük, mont giyerek kılık değiştirdiklerini beyan etti. Şüpheli şahıslardan alınan beyanlarda altınları sattıkları kuyumcuların ve organizatör olarak isimlerini bildikleri şahısların bilgileri alınarak şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Şüpheli S.Ö ve Ü.Ö isimli şahıslar Serik ilçesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (JA-



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