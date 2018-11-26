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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Oğlunun bıçakladığı kadın öldü - KONYA

Oğlunun bıçakladığı kadın öldü - KONYA

- Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması - Hayatını kaybeden kişinin yakınlarından detaylar Konya 'da oğlunun bıçakladığı kadın öldüKONYA (AA) - Konya 'da oğlu tarafından evlerinde bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokağı'nda yaşayan Ömer T. (54) ile annesi Ayşe T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Ömer T, annesini bıçakla yaraladıktan sonra komşularına olayı haber verdi.Komşuların araması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayşe T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ömer T, polis ekiplerince gözaltına alındı, olayı öğrenen aile yakınları fenalık geçirdi.Kadının cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis Hastane Gesi Polis Ekipleri 

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