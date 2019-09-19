Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Oğlunu öldüren babaya 25 yıl hapis cezası

Oğlunu öldüren babaya 25 yıl hapis cezası

Arşiv Görüntü

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Son Söz Hapis Cezası Cinayet 

-Ölen gencin fotosu

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da son sözünde oğlunu bilerek ve kasten öldürmediğini ifade eden baba, 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay geçen yıl ağustos ayında Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı kafeteryadan gece yarısı evine geldiğinde babası Ruhi T. (55) ile annesi Nagihan T.'nin kavgasına şahit olan 19 yaşındaki Muhammet Can T., onları ayırmak istedi. Babasının elindeki bıçağın boğazına gelmesi neticesinde ağır yaralanan Can, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan sonra baba Ruhi T. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki savunmalarını tekrarlayan Ruhi T., "Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, eski eşimi de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı" dedi.
Sanık son sözünde, oğlunu bilerek ve kasten öldürmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın cinayeti muhtemel kasıtla gerçekleştirmediği kanaatine vararak, iyi hal, pişmanlık indirimi uygulayıp 25 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanık tehdit suçundan 5 ay, hakaret suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Sanık, toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hüküm giydi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı