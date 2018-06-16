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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunu öldüren baba hem ağladı hem ağlattı Haberi

Oğlunu öldüren baba hem ağladı hem ağlattı Haberi

10.02.2018 tarihinde 'Tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü' haberinin arşiv görüntüleri

( BURSA ) -- Oğlunu öldüren baba hakim karşısında savunmasını gözyaşları içerisinde yaptı BURSA

Duruşma Salonu Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Bağımlısı 


- Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba hakim karşısına çıktı. Gözyaşları içerisinde savunma yapan baba, jandarmayı ve duruşma salonundaki herkesi ağlattı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde 10 Şubat 2018 tarihinde sabaha karşı tartıştığı oğlu Gökhan Alnıak'ı başından vurarak öldüren baba Gürbüz Alnıak'ın yargılanmasına başlandı. Hakkında alt soydan akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan baba gözyaşları içerisinde savunma yaptı. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu baba Gökhan Alnıak, eşi, yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Alnıak, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, sürekli eve ve kendilerine zarar verdiğini ve olay günü yine tartışmaya başlayınca biran kendine hakim olamayarak oğlunun belindeki silahı alarak ateş ettiğini gözyaşlarıyla anlattı. Baba Alnıak'ın anlattıkları duruşma salonundaki jandarmayı ve izleyicileri gözyaşına boğdu. Oğlunun uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını, olaydan 3 yıl önce oğluna ait kuaför dükkanının birileri tarafından basıldığını, o olaydan sonra oğlunu memleketlerine gönderdiklerini ifade eden baba Alnıak, oğlunun memleketten döndüğünde yanında silah getirdiğini söyledi.

Silahı atmasını ısrarla istediklerini fakat Gökhan Alnıak'ın her seferinde kendilerini oyaladığını kaydeden baba, "Gökhan benim evladımdı. Uzun yıllardır uyuşturucu madde kullanıyordu. Biz çok engel olmaya çalıştık ama yapamadık. Eve de bize de zarar vermeye başlamıştı. Bu olay olmadan yaklaşık 3 sene önce Gökhan'ın işlettiği erkek kuaförüne birileri saldırmıştı. O olaydan sonra uzun yola çıktığım kamyonla Gökhan'ı şehir dışına gönderdim. Gökhan Bursa'ya geri döndüğünde yanında olayda kullandığım silahı almış getirmiş. Annesi de ben de defalarca 'silahı at, bu silah bela getirecek' dedik fakat Gökhan her seferinde bizi oyaladı. Olay günü de yine tartışmaya başladık. Eli sürekli belindeydi. Tartışma büyüyünce belindeki silahı aldım ve kendime hakim olamayıp ateş ettim. İnsan evladına hiç bilerek kıyar mı, kendi elleriyle öldürür mü? Çok pişmanım, çok üzgünüm" diye konuştu.
Duruşmaya katılan tanıkların hepsi Baba Gürbüz Alnıak ile aynı beyanlarda bulundu. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. (DE-MA-
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