Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Oğlunu gözaltına alan polislerin üzerine aracını sürdü - ADANA

Oğlunu gözaltına alan polislerin üzerine aracını sürdü - ADANA

- Oğlunu gözaltına alan polislerin üzerine aracını sürdü - Olay yerindeki polislerin görüntüsü - Babanın olayda kullandığı otomobilin görüntüsü - Olay yerindeki ambulansın görüntüsüOğlunu gözaltına alan polislerin üzerine aracını sürdü - Adana 'da, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan oğlunu kovalamaca sonucu yakalayan polislerin üzerine otomobilini süren baba ve yanındaki diğer çocuğu gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da, polislerin "dur" ihtarına uymayan oğlunu kovalamaca sonucu yakalayan ekiplerin üzerine otomobilini süren baba ve yanındaki diğer çocuğu gözaltına alındı.Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, polis ekipleri motosikletiyle hareket halindeki D.K'yi durdurmak istedi.Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan D.K, bir süre kaçtıktan sonra motosikletini bırakıp koşarak polisten kaçmaya çalışırken, bu sırada da cep telefonuyla babasını arayarak durumu bildirdi.Polis, kısa süre sonra D.K'yi aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı.Diğer çocuğu A.K. ile olay yerine gelen ve oğlu D.K'nin gözaltına alındığını gören baba T.K, otomobilini oğlunu yakalayan polislerin üzerine sürdü.Ekipler, daha sonra aracından inerek kendilerine saldıran T.K. ve A.K'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.Şüpheli D.K'nin 17 yaşında olduğu ve ehliyeti bulunmadığı için polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi.Öte yandan, arbede sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.Gözaltına alınan baba T.K. ve iki oğlu, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Biber Gazı Polis Memuru Arbede Cep Telefonu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı