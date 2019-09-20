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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim' - DİYARBAKIR

'Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim' - DİYARBAKIR

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" - DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminden detaylar - Kaçırılan oğlu için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş'un konuşması"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" - Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı - Kaçırılan oğlu için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş:"Onu götürdüler, felç geçirdim. Oğluma almadan buradan gitmem. Ciğerimi parçaladılar. İlaçla yaşıyorum. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim"DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş'a kavuşmak için İstanbul'dan gelen baba Fahrettin Akkuş da ailelerle oturma eylemi yapıyor.Akkuş, 4 yıldır haber alamadığı oğlunun terör örgütüne kandırılarak götürüldüğünü söyledi.

Akkuş, oğlunun kaçırılmasından sonra rahatsızlandığını anlatarak, "Onu götürdüler, felç geçirdim. Oğluma almadan buradan gitmem. Ciğerimi parçaladılar. İlaçla yaşıyorum. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu alamazsam bastonumla burada yatıp, kalkacağım." dedi.
Oğlunun askere gitmesine iki ay kala dağa götürüldüğünü dile getiren Akkuş, çok aradığı evladının izine rastlayamadığını aktardı.Akkuş, örgütten kaçan bir gencin oğlunun dağda olduğunu söylediğini ifade ederek, büyük özlem duyduğu Erkan Akkuş'a kavuşmak istediğini sözlerine ekledi.

Aston Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

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