Oğlu tarafından öldürülen anne Fikar Talu, son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-detay



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren Mehmet Talu (55), tutuklanırken, anne Fikar Talu son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içerisinde Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinden alınan Fikar Talu’nun cansız bedeni Kırşehir’in Hamit Köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Hamit Köyü Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Çiftlik Köyü mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı, ve merhumun ailesi katıldı.

Olay Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşanmış, İddiaya göre, tır şoförlüğü yapan ve İstanbul’dan kiralık araçla köyüne gelen Mehmet Talu, annesini dua etmek için Yukarı Çiftlik mevkiindeki babasının kabrine götürdü. Burada annesi Fikar Talu (70) ile tartıştığı ileri sürülen Mehmet Talu, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubuk köyündeki baraj kıyısındaki yola cesedi bırakıp kaçmıştı. (EÖ-AÖ-

