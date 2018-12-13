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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş toprağa verildi - OSMANİYE

Oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş toprağa verildi - OSMANİYE

- Cenaze namazından görüntüOSMANİYE (AA) - Adana'da 4 yaşındaki oğlu tarafından kazara tabancayla vurulduğu iddia edilen emekli uzman çavuşun cenazesi, memleketi Osmaniye 'de defnedildi.Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınlarına teslim edilen Kerim K'nin cenazesi, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.Emekli uzman çavuşun cenazesi, Düziçi Belediyesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kerim K'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı.Adana'da dün akşam Kerim K, oğlunun elindeki tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralanmış, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirmişti.

İlk Müdahale Hastane Emekli Uzman Çavuş Uzman Çavuş Cenaze Namazı 

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