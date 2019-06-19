Oğlu ile aynı okuldan mezun oldu

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( KÜTAHYA -ÖZEL) - Motor ustası Hasan Hüseyin Yılmaz oğlu ile birlikte aynı okuldan mezun oldu KÜTAHYA



- Kütahya’da ilkokuldan sonra maddi imkansızlıklar nedeni ile okula devam edemeyen ve motor tamircisi olan ancak gelişen teknolojiye de ayak uydurmak için okula başlama kararı alan 49 yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz, yıllar sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açık Öğretim Bölümü'nden oğlu ile birlikte mezun oldu. İlkokulu bitirmesinin ardından başladığı esnaflıkta gelişen teknoloji ve teknikler karşısında kendisini eksik hissettiği için okula karar veren verdiğini söyleyen Hasan Hüseyin Yılmaz, "Zamanla gelişen teknoloji ve teknikler sonucunda kendimi eksik hissettim ve bende okuma istediği başladı.

Biraz araştırmanın sonucunda eğitimin verildiği okula geldim ve uygulamalı olarak derslerimi aldım. Burada ayrıca gençlere, eğitim ile birlikte mesleğin devam etmesi açısında bir örnek olsun diye düşündük ve 3 yılda burada ki eğitimimi tamamladım ve mezun oldum. Aynı zamanda oğlum Oğuzhan ile birlikte aynı okuldan aynı sene birlikte mezun olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk sebebi. Hem kendi yaşımın hemde kendi gençlerin hissettiği duyguları yaşadım. Bunun ileride aynı düşüncede olan insanlara da tavsiye ederim çocuğunuz ile bilikte mezun olmak güzel bir duygu” dedi.

Babası ile birlikte aynı okuldan mezun olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Oğuzhan Yılmaz, “Babam ile birlikte aynı okuldan mezun olmak çok mutluluk ve gurur verici bir durum benim için. Babamın içinde ki bu okuma aşkı ve hevesi beni de daha çok teşvik ediyor. Babam ile gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka vardır diyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “İlerlemiş yaşına rağmen açık meslek lisesine gidip eğitim gören, hem ustalık belgesini, hem iş yeri açma belgesini hemde diplomasını alan Hasan Hüseyin Yılmaz bey ve oğlu Oğuzhan okulumuzun bir başka bölümlerinden mezun oldular. Eğer insanlar isterlerse yaşın önemli olmadığını, açık meslek liselerinin açık liselerin toplumun her kesimine hizmet verdiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Azim ve gayretin sonunda başarı mutlaka var. Eğer insanlar isterlerse Milli Eğitim Bakanlığı olarak, il milli eğitim müdürlüğü olarak insanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını hem örgün hemde yaygın eğitim vasıtası ile cevap verebileceğimiz bir kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

