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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Oğlu için yürüyen babadan Sağlık Bakanlığına teşekkür - EDİRNE Haberi

Oğlu için yürüyen babadan Sağlık Bakanlığına teşekkür - EDİRNE Haberi



: - Ahmet Sönmezer'in yürüme görüntüleri - Sönmezer ile röportaj - Yürüme görüntüsüOğlu için yürüyen babadan Sağlık Bakanlığına teşekkür - Pankreas iltihabı hastası oğlunun tedavisine destek olunmasını sağlamak amacıyla Adana'dan yürüyüş başlatan Ahmet Sönmezer, Edirne 'ye ulaştı - Sönmezer: - "Allah razı olsun Sağlık Bakanlığımızdan, Bakandan, MHP'den ve diğer yetkililerden, bana sahip çıktılar. Oğlum tedavisi için Adana'da hastaneye yatırıldı"EDİRNE (AA) - Pankreas iltihabı hastası oğlunun tedavisine destek olunmasını sağlamak amacıyla Adana'dan yürüyüş başlatan Ahmet Sönmezer, Edirne 'ye geldi.Adana'dan 27 Ağustos'ta yürüyüşe başlayan Ahmet Sönmezer, yaklaşık bin 200 kilometre katederek 36 günde İpsala Sınır Kapısı'na ulaştı.Sönmezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pankreasında iltihap olan oğlunun tedavisini yaptırabilmek için Adana'dan yürüyüşe başladığını söyledi.

Sesini duyurmak için başladığı eylemin amacına ulaştığını ancak yürüyüşüne devam edeceğini anlatan Sönmezer, "Allah razı olsun Sağlık Bakanlığımızdan, Bakandan, MHP'den ve diğer yetkililerden, bana sahip çıktılar. Oğlum tedavisi için Adana'da hastaneye yatırıldı. Amacım oğlumun tedavisi için sesimi duyurabilmekti." dedi.
Adana'dan Edirne 'ye kadar yürüyüşü sırasında genelde camilerde konakladığını belirten Sönmezer, kendisine destek verenlere teşekkür etti.Üyesi olduğu CHP'den destek görmediği için partisinden istifa ettiğini dile getiren Sönmezer, "Adana'dan İpsala'ya geldim. CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması da yaptım. Kılıçdaroğlu'un istifasını istedim. Bunun arkasında duruyorum hala." diye konuştu.
Sönmezer, açıklamasının ardından D - 100 kara yolunu takiben tekrar Adana'ya gitmek için yürüyüşe geçti.

Hastane İstifa Basın Açıklaması Pankreas 

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