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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğle yemeği için eve geldiler, küle dönen evlerini görünce şoke oldular Haberi

Öğle yemeği için eve geldiler, küle dönen evlerini görünce şoke oldular Haberi

İTFAİYENİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

-PENCEREDEN DUMANLARIN ÇIKMASI
-EVDEN VE YANGINDAN GENEL VE DETAY
-SÜLEYMAN TUNCER RÖP

( ANTALYA )- Antalya'da mesai arasında öğle yemeği için eve gelen çift evlerinin yandığını görünce gözlerine inanamadı ANTALYA

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyede çalışan evli çift, öğle yemeği için geldikleri evlerinde üzücü bir sürprizle karşılaştılar. Olay Aydın Mahallesi Gökçein Caddesinde Süleyman Tuncer’in ikamet ettiği binanın ikinci katında meydana geldi. Belediyeden yemek molasına çıkan çift, evlerine geldiklerinde içeriden dumanların yükseldiğini gördü. Kapıyı açmalarıyla birlikte evin içerisini alevlerin kapladığını gören çift gözlerine inanamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber veren çift, yangının söndürülmesini bekledi. Evde kimsenin bulunmadığı olayda, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Süleyman Tuncer, “Belediyeden öğlen yemeğine gelmiştim. Kapıyı açınca içeride duman olduğunu fark ettim. Yatak odası ateş almış. İçeride kimse yoktu. Hemen itfaiyeyi aradım itfaiye gelip söndürdü” diye konuştu.
(AMT)
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