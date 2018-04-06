Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ofsayt operasyonunda son 11 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Ofsayt operasyonunda son 11 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Şahısların asayişten çıkarılması

Polis Asad Akalan Gayrimenkul Leman 

-Asayişten görüntü
-Not: en önde çıkan şahıs örgüt lideri
--arşiv-
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Ele geçirilen malzemeler
-polisin çalan telefonu meşgule atması
-Detay

( KOCAELİ ) - Yasadışı bahis çetesi lideri ve mali yapı elemanları adliyeye çıkarıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde yapılan yasadığı bahis oynatan örgüte yönelik yapılan "Ofsayt" adlı operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri B.S.’nin de aralarında olduğu 67 kişinin tamamı adliyeye sevk edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis’ oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.’nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına almıştı. Türkiye’ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konulmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan 56 kişi daha önce adliyeye sevk edilmişti. Bu sabah saatlerinde de Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında örgüt lideri B.S. ile örgütün mali yapısından sorumlu kişilerin yer aldığı 11 kişi daha Gebze Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı