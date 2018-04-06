Ofsayt operasyonunda son 11 kişi adliyeye sevk edildi

-Asayişten görüntü

-Not: en önde çıkan şahıs örgüt lideri

--arşiv-

-Şahısların emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilen malzemeler

-polisin çalan telefonu meşgule atması

-Detay



( KOCAELİ ) - Yasadışı bahis çetesi lideri ve mali yapı elemanları adliyeye çıkarıldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde yapılan yasadığı bahis oynatan örgüte yönelik yapılan "Ofsayt" adlı operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri B.S.’nin de aralarında olduğu 67 kişinin tamamı adliyeye sevk edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis’ oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerini Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.’nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına almıştı. Türkiye’ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konulmuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan 56 kişi daha önce adliyeye sevk edilmişti. Bu sabah saatlerinde de Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında örgüt lideri B.S. ile örgütün mali yapısından sorumlu kişilerin yer aldığı 11 kişi daha Gebze Adliyesine sevk edildi.

