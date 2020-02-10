Öfkeli taksici dükkan sahibi ve çalışanlarını böyle ezdi



İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Otomobiline binen D.A., aracını Ender Anğı ve dükkanda çalışan Hüseyin Irmak (24) ve Serkan Gürbüzer (17) ' nin üstüne sürdü. 3 kişininde ayağını ezen D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi ' ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ender Anğı ' nın ayağının kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. (EK-MB-



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