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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Öfkeli taksici dükkan sahibi ve çalışanlarını böyle ezdi

Öfkeli taksici dükkan sahibi ve çalışanlarını böyle ezdi

Aydın ' ın Kuşadası ilçesinde taksici ile dükkan sahibi arasında tartışma çıktı. Otomobiline binen taksici, dükkan sahibi ve çalışanları ezerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saat 19:00 sıralarında Kuşadası Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü D.A. geçtiğimiz cuma günü otomobilini sanayiye getirerek tamir ettirdi. Bugün saat 19.00 ' da tekrar sanayiye gelen D.A. otomobiline takılan parçanın sökülmesini istedi. Dükkan sahibi Ender Anğı (24) ise takılan parçayı sökebileceğini fakat bunun karşılığında işçilik parası alacağını söyledi.

Hastane Kamera Kaydı Kamera 


İkili arasında çıkan tartışma büyüdü. Otomobiline binen D.A., aracını Ender Anğı ve dükkanda çalışan Hüseyin Irmak (24) ve Serkan Gürbüzer (17) ' nin üstüne sürdü. 3 kişininde ayağını ezen D.A. olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi ' ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Yaralılardan Ender Anğı ' nın ayağının kırık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. (EK-MB-
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